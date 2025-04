Torna l'aquila tra i tifosi della Lazio, "E penso a Te" il 3-4 maggio a Caprarola, il programma completo

Constatato che ormai Olimpia dovrà andare in pensione, gli organizzatori del tour itinerante nato per ricordare i 125 anni della Polisportiva, hanno reclutato un nuovo falconiere possessore di una sua gemella, in maniera da far felici i tanti bambini che si avvicinano alla manifestazione, tutto ciò in attesa che la Lazio calcio riprenda la sua.

A Caprarola oltre al simbolo della Lazio, il programma è fitto di avvenimenti e le tante associazioni che hanno aderito assieme a diverse sezioni della Lazio renderanno unica la due giorni nel fantastico Borgo della Tuscia. La mostra con ingresso Gratuito (3-4 maggio), verrà allestita alle scuderie Farnese, nel cui parco si cimenteranno gli atleti locali e biancocelesti, portando i visitatori oltre a scoprire la storia ultracentenaria della più grande polisportiva d’Europa a godere di un esperienza sensoriale emozionante, girovagando tra gli affreschi che arricchiscono ogni stanza del palazzo Farnese, approfittando della prima domenica del mese dove i musei possono essere visitati gratuitamente.



Il Lazio Club Caprarola, darà vita a diverse manifestazioni sportive create per avvicinare i giovani allo sport, facendo conoscere la storia di chi lo sport lo ha portato in Italia e lo insegna da 125 anni.



Tanti atleti per lo più giovani, sfoggeranno le loro potenzialità confrontandosi e cimentandosi nelle discipline a loro più congeniali, in alcuni casi coinvolgendo il pubblico presente che vorrà provare una nuova esperienza o semplicemente dimostrando le proprie capacità.

Il sabato si comincia con la Taekwondo, pallavolo, poi il lancio dei paracadutisti nel piazzale del palazzo Farnese con le majorette - judo -calcio - danza - ginnastica Artistica e una gara di braccio di ferro.

La domenica saranno i motori a iniziare la giornata con un corteo di auto e moto fino alle scuderie, dove si svolgeranno incontri di Karate e di boxe. Da non perdere l'annullo filatelico dalle 12.00 alle 18.00. Il pomeriggio dopo le esibizioni di Hip-hop, basket in carrozina, burraco super jump e Zumba, si chiuderà con le note di Battisti in un concerto serale.

All'interno delle scuderie si potrà visionare un vero e proprio museo che farà brillare gli occhi agli amanti di ogni genere sportivo che hanno vissuto in maniera diretta o indiretta quei momenti.



La maglietta del 1935 e il pallone di Piola, la Bicicletta di Fausto Coppi, Il costume di Ghira olimpionico nella pallanuoto, la Casacca di Glorioso il più grande giocatore italiano del Baseball e molti altri, centinaia di migliaia di atleti che hanno portato a Roma e in Italia titoli Olimpici-Mondiali-Europei e Italiani, varcando dei confini inimmaginabili e molti sconosciuti ai tantissimi sportivi.

Un padiglione speciale prenderà il via da Caprarola per accompagnare la mostra fino a Vico nel Lazio, La vittoria dello scudetto del 2000 con tutti i momenti magici vissuti con Cragnotti in quel periodo magico irripetibile almeno con quella trama, il visitatore si troverà immerso in quell'atmosfera che il 14 maggio di 25 anni fà ci portò a vincere il secondo scudetto.

La mostra presentata al comune di Roma il 9 Gennaio e in regione Lazio il 17 Marzo, si svolgerà anche al Campidoglio di Roma-Tivoli-Vico nel Lazio e sarà curata dalla Lazio con i Tifosi e associazioni Locali, assieme al museo www.maglielazio.it e dal Centro Studi nove Gennaio millenovecento, associazioni leader del settore che proporranno in maniera inedita le gesta dei campioni in biancoceleste.



Il programma di ogni singola giornata sarà specificatamente dettagliato dagli organizzatori sulla loro pagina Facebook.

“E penso a TE”