Juventus, Douglas Luiz rischia una multa dalla società: ecco i dettagli

© foto di Daniele Buffa

Incomprensioni o infortuni? Forse entrambe le cose; ciò che conta è che la stagione di Douglas Luiz con la maglia della Juventus è stata disastrosa. Da lui, visto anche l'investimento fatto per portarlo a Torino, ci si aspettava di più. L'ex Aston Villa sui social ha risposto così a un tifoso che lo accusava di essere arrivato a Torino solo per postare foto: "Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia?"

La società, soprattutto in un momento così delicato della stagione non ha apprezzato lo sfogo del centrocampista; ora, il giocatore rischia una multa per violazione del codice etico, così come previsto dal regolamento interno della Juventus.

