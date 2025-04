Serie A, la top XI del mese: ci sue due giocatori della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Il mese di aprile è ormai agli sgoccioli e come avvenuto nei precedenti, è arrivato il momento di tirare nuovamente le somme per capire chi ha registrato dei passi avanti in vista del finale di stagione, chi è arretrato e chi si merita delle menzioni speciali per quanto fatto in questi trenta giorni. In tal senso, a darci una mano è la redazione di WhoScored che hanno selezionato l'undici ideale della Serie A per il mese di aprile, dove appaiono anche due giocatori della Lazio: Mario Gila e Luca Pellegrini, rispettivamente con una valutazione media di 7.51 e 7.36.

TOP XI WHOSCORED APRILE (4-3-3) - Butez (Como); Dodò (Fiorentina), Gila (Lazio), Kempf (Como), Pellegrini (Lazio); Ondrejka (Parma), McTominay (Napoli), Locatelli (Juventus); Soulé (Roma), Retegui (Atalanta), Diao (Como).

