Lazio, Tchaouna e il like al Bodo: la ricostruzione e la reazione dei tifosi

La Lazio si trova costretta a risolvere un'altra grana. Loum Tchaouna, infatti, è finito nell'occhio del ciclone. L'attaccante francese dopo l'errore dal dischetto contro il Bodo/Glimt peggiora la situazione sui social. Un brutto scivolone che va a colpire il nervo scoperto dell'eliminazione. Il calciatore transalpino ha infatti messo un like al post dell'Europa League che parlava del sogno dei norvegesi, attesi domani dal Tottenham in uno stadio da 65mila posto quando la città scandinava conta appena 43mila anime. Un like che non è sfuggito ai tifosi della Lazio che ancora non hanno superato la serata amara dell'Olimpico. Le prestazioni in campo dell'ex Salernitana in questa stagione, poi, non hanno agevolato il tutto

Il giocatore ha rimosso il like, ma ormai la cosa aveva già fatto il giro del web. Il tifo organizzato è intervenuto a Radio Laziale spiegando il loro punto di vista: "Non si può sminuire come scivolone, questo è un atto ignobile e indegno da parte di un signoreche viene ben retribuito per quello che dovrebbe fare e che quest'anno non ha fatto in campo. Si è permesso di mettere like a un post di complimenti per il Bodo/ Glimt. Questa persona, per quanto riguarda noi, non solo non lo vogliamo vedere in campo ma questa persona non deve mettere più piede neanche in tribuna".

Un attacco duro che ha portato a un lungo botta e risposta social. tanto da impennare animi e tensioni di un apparente calmo pomeriggio di fine aprile. La tensione è alle stelle e tra critiche e controcritiche il tifo social si spacca. Tutti contro tutti, fra chi è rimasto ferito dal "mi piace' di Tchaouna e lo vuole lontano dalla Lazio e chi sposta il mirino in altre direzioni classificandolo come un semplice errore social come spesso accade in questa era tecnologica. Nulla è normale all'ombra del Colosseo biancoceleste, anzi come ha ricordato lo striscione della Nord lunedì sera "Quando c'è la Lazio di mezzo non c'è mai nulla di facile".

