Lazio, Materazzi confessa: "Il mio idolo? Un ex giocatore biancoceleste"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex difensore di Inter e Perugia, tra gli eroi umbri che si imposero sulla Juve e consegnarono lo Scudetto alla Lazio nel 2000, Marco Materazzi è intervenuto nel corso del format 'Rio Meets', disponibile su YouTube e condotto da Rio Ferdinand, per raccontare la sua carriera e individuare alcuni suoi idoli, tra i quali spunta l'ex capitano della Lazio, Alessandro Nesta.

"Idolo? Ne ho uno, ed è Nesta. Per me Nesta era il migliore quando avevo 21 anni. Prima probabilmente Van Basten, perché mi piace molto, un attaccante straordinario, ma dopo ho provato a vedere Nesta, e quest'ultimo è diventato il mio idolo. Anche quando giocammo insieme per me non era facile perché giocavo con il mio idolo. Con Cannavaro è differente, perché noi siamo amici e abbiamo giocato anche nell'Inter, ma con Sandro ho un problema emotivo, e non so perché. Secondo me lui era uno dei migliori, penso che se giocasse oggi sarebbe il miglior difensore al mondo. Anche Maldini era uno dei migliori, ma per me Nesta è leggermente meglio di Maldini, ma Paolo rimane comunque uno dei migliori

nella storia".

