Lazio, tra le migliori per tiri verso la porta: il dato che dà ragione a Baroni

La Lazio ha ritrovato Castellanos e ha ritrovato il gol con una certa semplicità. A darne contezza sono i numeri, anche se contro il Parma non si deve a lui la capacità della squadra di Marco Baroni di riacciuffare una partita che si era messa male a livello di punteggio e in modo pessimo per atteggiamento e gioco. I biancocelesti, nel 2-2 di lunedì, hanno faticato notevolmente nel costruire azioni pericolose, arrivando alla conclusione verso lo specchio della porta solamente intorno all'ora di gioco con un primo tentativo di Pellegrini, bloccato da Suzuki.

QUANTO TIRA LA LAZIO! - Troppo poco per una squadra che voleva ribaltare un risultato, troppo poco per una squadra che nel corso di questa stagione si è spesso contraddistinta per la sua pericolosità in zona offensiva. Ancora una volta i dati vengono a darci una mano. In 34 partite di campionato la Lazio di Marco Baroni ha tentato la conclusione 355 volte, con una media di 10,4 tiri a partita. Un dato che già di suo rende l'idea, ma che si avvalora se messo a confronto con il resto della Serie A. Delle venti squadre partecipanti, infatti, solo tre squadre hanno fatto meglio: il Milan con 359 tiri (10,5 a partita), l'Atalanta con 377 conclusioni (11,08 tiri) e l'Inter che ha tirato 393 volte (11,5 a partita).

BARONI E I QUATTRO ATTACCANTI - Insomma, non aveva tutti i torti Marco Baroni quando dopo la partita contro il Genoa, ai microfoni di Lazio Style Channel diceva: "Io ho già giocato con quattro attaccanti, in Serie B vincendo il campionato, quando ho qualità la metto perché per me il calcio è propositivo". A dar merito alla sua scelta e al suo coraggio son stati i numeri di una stagione che non si è ancora conclusa e che ora pretende dalla sua squadra quella stessa qualità e quella stessa voglia di trovare la via del gol con costanza e continuità per centrare l'obiettivo Champions.

