Lazio - Parma, contatto Romagnoli - Delprato: clamorosa svista di Sacchi

L'arbitraggio di Juan Luca Sacchi lascia più di qualche strascico. La gara tra Lazio e Parma è un match con molti contrasti e falli su cui il direttore di gara troppo spesso lascia correre. Incredibili i due falli non fischiati sotto la Tribuna Tevere su Zaccagni e Pedro, uno per tempo, in cui i giocatori ospiti abbattono i biancocelesti che non ricevono due calci di punizione solari. L'episodio su cui, però, tutti i tifosi laziali sono in rivolta è il contatto nel recupero tra Romagnoli e Delprato.

Siamo nel pieno del recupero e le aquile hanno recuperato il doppio svantaggio grazie alla doppietta di Pedro. Gli assalti finali dei padroni di casa portano in avanti anche i difensori. Così, su un pallone vagante in area ospite, il numero 13 della Lazio arriva in spaccata in anticipo e tocca il pallone, mentre il giocatore emiliano interviene e spazza colpendo palla e piede del difensore capitolino. Un intervento che più si rivede e più sembra mettere in luce l'intervento falloso di Delprato. Sacchi ha fatto correre e il Var non è intervenuto. In una stagione piena di rigorini, il contatto visto all'Olimpico poteva essere giudicato in modo diverso.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 28/04