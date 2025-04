FORMELLO - Lazio, ripresa soft: due big assenti stamattina

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa soft, Baroni divide la rosa in due grupponi impegnando i calciatori in una partitella contro i ragazzi della Primavera. La vera preparazione alla trasferta di Empoli scatterà domani e si concluderà con la rifinitura di sabato. Formazione fatta, salvo controindicazioni fisiche da evitare da qui a domenica. Oggi non si sono visti in campo Isaksen e Castellanos, dovrebbe trattarsi di semplice gestione. Situazione da tenere comunque sotto controllo nei prossimi giorni.

L’unico dubbio tecnico è quello tra Pedro e Dia: lo spagnolo è stato decisivo con il Parma, la doppietta in corsa lo candida dall’inizio al posto dell’ex Salernitana, apparso invece totalmente appannato. Ballottaggio aperto. A centrocampo tornerà a disposizione dalla squalifica Belahyane, restano naturalmente in vantaggio Guendouzi e Rovella in mediana. Ai box ci sono Lazzari, Patric e Tavares, che potrebbe recuperare in tempo per la sfida con la Juve. Meglio non fare pronostici, visti i precedenti.

