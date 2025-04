Serie A, non solo Bisseck: anche Pellegrini sotto indagine della Procura

Non solo Bisseck, anche Pellegrini è finito sul taccuino della Procura della Figc. Il terzino della Lazio è sotto la lente per quanto accaduto mercoledì scorso durante la sfida col Genoa al Ferraris, quando a bordocampo avrebbe pronunciato una bestemmia mentre era a terra. Anche in questo caso così come per il nerazzurro, riferisce il Corriere dello Sport, non può esserci prova tv visto che il giudice sportivo non ha annotato nulla nel comunicato. Questo rende necessario un supplemento d’indagine, entrambi gli episodi sono al vaglio della Procura.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE