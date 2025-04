Inter, c'è un Lautaro-bis? Un nerazzurro rischia la squalifica per bestemmia - VIDEO

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Si fa un gran discutere del mancato rigore concesso ieri all'Inter per il sospetto fallo di Evan N'Dicka ai danni di Yann Aurel Bisseck nel corso della partita tra l'Inter e la Roma, giocata ieri a San Siro e finita con il punteggio di 0-1 in favore dei giallorossi. E per il difensore tedesco oltre il danno potrebbe esserci anche la beffa.

Sì, perché ci sono delle riprese televisive relative al minuto 64 in cui si vede Bisseck imprecare verso l'alto, con uno zoom su di lui che lascia intendere o quantomeno supporre che si sia lasciato scappare una bestemmia. Il rischio per lui e per l'Inter è dunque che si apra una sorta di nuovo 'caso Lautaro', quando fu oggetto di prova tv ma finì per patteggiare un'ammenda. Possibile che nel dispositivo del Giudice Sportivo venga richiesto un supplemento per decidere tramite filmati.

