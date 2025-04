Roma, il rigore per l'Inter era netto! Calvarese: "Fabbri sbaglia, ma il Var..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma ha vinto a Milano contro l'Inter, al termine di una partita che non è sfuggita alle ormai consuete polemiche arbitrali. Nel mirino, in particolar modo, c'è un episodio avvenuto nell'area di rigore giallorossa a pochi minuti dal termine, quando Ndicka - pur di non far giungere il pallone a Bisseck - trattiene il difensore prolungatamente commettendo un'irregolarità che non viene sanzionata da Fabbri e dal Var. Per analizzarla è intervenuto l'ex arbitro di Serie A, Gianpaolo Calvarese, sul proprio canale YouTube.

"Un episodio complesso che non riguarda il Var, ma che dev'essere lasciato all'arbitro da campo. Se guardiamo l'ultimo pezzo dell'azione è vero che Bisseck sembra si lasci cadere, ma se guardiamo invece l'azione nella sua interezza quello che sembra inizialmente un corpo a corpo, si trasforma in una trattenuta fallosa quando Ndicka, dando le spalle al pallone, segue trattenendo con due braccia per qualche secondo il calciatore interista, bravo a mettersi davanti e ad andare in vantaggio proprio mentre la palla finisce lì, per questo credo che la decisione più giusta sarebbe stata calcio di rigore".

