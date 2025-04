Lazio, contatto Romagnoli-Delprato: c'è un precedente. Il commento di Rocchi

La partita tra la Lazio e il Parma si è conclusa tra le polemiche come spesso avvenuto nel corso di questa stagione. A far discutere, al di là della prestazione della squadra di Marco Baroni, è stato il contatto al 94' tra Alessio Romagnoli ed Enrico Delprato nell'area di rigore emiliana. Il difensore della Lazio, nel tentativo di calciare il pallone, è stato colpito dall'esterno avversario arrivato in ritardo sulla sfera. Un episodio che l'arbitro Sacchi non ha ritenuto falloso, trovando l'approvazione del Var che non è intervenuto e non lo ha richiamato al monitor.

IL PRECEDENTE TRA DODO E THEO - La mancata assegnazione del penalty ha fatto molto disucte, portando in queste ore ad alcuni acocstamenti, su tutti a un episodio risalente alle 7° giornata di campionato, quando i protagonisti erano stato Dodò della Fiorentina e Theo Hernandez del Milan. In quel caso, a subire il fallo - punito con un calcio di rigore - era stato il terzino brasiliano che arrivato in anticipo sul francese, aveva subito un colpo che ha spinto arbitro e Var a confermare la massima punizione. Una decisione opposta rispetto a quella di Lazio-Parma che aveva scatenato la rabbia dei rossoneri, portando il designatore Rocchi a intervenire ai microfoni di Sky Sport per spiegare la sanzione a norma di regolamento.

LE PAROLE DI ROCCHI - “Episodio Dodo-Theo? Chi arriva primo vince. Dodo ha il diritto di giocare il pallone per primo ovviamente. Ai ragazzi del VAR devi dare un’idea: se due giocatori arrivano sul pallone e uno prende l’altro, devono valutare se c’è un fallo o solo un contatto. Ai ragazzi ho detto di stare attenti alle esagerazioni sui contatti e alle reazioni e devono capire la dinamica di un fallo. Gudmundsson-Guendouzi è un fallo con imprudenza per esempio. Tavares-Dodo? C’è una mancanza di prudenza di Tavares. Su questo mi sento di sostenerlo in pieno come rigore, e peraltro lui è ammonito. Se una grossa parte di opinione la pensa come voi che non è rigore, va sicuramente valutata. Secondo me è fondamentale che l’interpretazione del singolo è normale aspettarsela”.

