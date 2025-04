Lazio | Flaminio, bocciato il progetto della Roma Nuoto. Ma non mancano le polemiche

È stato definitivamente bocciato il progetto della Roma Nuoto per lo Stadio Flaminio. Dopo il primo 'no' al pubblico interesse rilasciato dalla giunta Gualiteri, anche l'Aula Giulio Cesare, e quindi l'assemblea capitolina, ha rifiutato all'unanimità la proposta, come riportato da Il Tempo e da Calcioefinanza. Ben 23 consiglieri favorevoli, un solo astenuto e nessun voto contrario.

Ma non sono mancate opposizioni, come quella di Giovanni Quarzo, appartenente a Faretelli d'Italia: "Bisogna uscire dalle ipocrisie. Il progetto di Roma Nuoto ha un equilibrio economico-finanziario ed è completo. La vera ragione per cui si vota contro l’interesse pubblico è perché esiste una vaga manifestazione di interesse da parte della Lazio Calcio, ma sarà il solito bluff. Ad oggi non c’è un progetto completo. Tra qualche mese non avremo l’una né l’altra cosa, prendendoci la responsabilità di continuare a lasciare nel degrado il Flaminio".

Gli ha fatto eco poi il collega Federico Rocca, presidente della commissione Trasparenza: "La proposta della Lazio è totalmente campata in aria, non ha iniziato alcun iter procedurale nell’amministrazione e non c’è stata alcuna conferenza dei servizi". A questo pensiero si oppone la Lega con il capogruppo Fabrizio Santori: "Lo stadio della Lazio deve essere una priorità come quello della Roma. Bisogna ascoltare l’interesse della città, che in questo momento è quello dei tifosi della Lazio che, come quelli della Roma, vogliono uno stadio di proprietà in tempi brevi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.