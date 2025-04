De Grandis (Sky): "Lazio, non hai un piano B. Pellegrini? Partita da 4, ma..."

Il noto giornalista di Sky Stefano De Grandis è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Laziale per commentare il pareggio tra Lazio e Parma. Ecco di seguito le sue parole: "La Lazio non ha un piano B. Quando l'avversario si chiude non riusciamo a giocare, io al 45' avrei messo Pedro e Vecino per poter alzare la palla, togliendo Guendouzi che per me ieri ha fatto una partita oscena".

Poi ancora: "La Lazio fa tremendamente fatica quando le squadre avversarie sono chiuse, fa belle partite con le squadre che se la vengono a giocare, purtroppo con le squadre che si chiudono non riesce a far uscire il suo gioco. Pellegrini? Per me non ha fatto una buona partita, va a fare la rissa quando non serve e si allunga troppe volte la palla. Però ha un bellissimo piede, gli avrei dato 4 ma grazie ai suoi cross arriva al 6".

