Lazio, Mattei: "Empoli ultima chance per mantenere l'obiettivo Champions"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha analizzato il momento che sta vivendo la squadra di Baroni, reduce dal pari per 2-2 contro il Parma, in vista della cruciale sfida contro l'Empoli di domenica: "Ci stiamo avvicinando alla gara con l’Empoli che rappresenta l’ultima opportunità per tenere in piedi l’obiettivo Champions e la penultima per un piazzamento in Europa League".

"Ci sono cinque squadre raccolte in tre punti che si giocano le piazze europee. Un fischio arbitrale sbagliato in questa fase sposta tutto, soprattutto dal punto di vista economico".

"Rischio squalifica per Pellegrini per una bestemmia? C’è il precedente di Lautaro Martinez che ha patteggiato con la Procura Federale, non credo che ci siano i presupposti per una decisione diversa da questa".

