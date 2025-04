Lazio - Juventus, via alla vendita dei tagliandi: info e prezzi

TUTTOmercatoWEB.com

Prima la trasferta del Castellani contro l'Empoli, poi la Lazio tornerà all'Olimpico per il big match in programma contro la Juventus. In merito ecco quando inizierà la vendita dei tagliandi:

"La S.S. Lazio comunica che dalle ore 10:00 di venerdì 2 maggio saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato in casa contro la Juventus, in programma sabato 10 maggio alle ore 18:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket;

- Punti vendita Vivaticket.

Date e orari della vendita libera e in prelazione:

- VENDITA LIBERA SOLO CON CARD S.S. LAZIO: dalle ore 10:00 di venerdì 2 maggio fino alle ore 12:00 di lunedì 5 maggio.

LA VENDITA LIBERA IN QUESTA FASE E’ RISERVATA AI SOLI POSSESSORI DELLE CARD S.S. LAZIO EAGLE E 1900 CON LA POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE FINO A 4 TAGLIANDI INSERENDO NEL CAMPO PROMOZIONALE IL CODICE DELLA CARD:

- MILLENOVECENTO - CODICE 032.....

- EAGLE - CODICE EAG.....

- PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO UNDER 14 CLASSIC E GLOBAL: Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell`abbonamento Aquilotto under 14, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto ai prezzi indicati nella tabella, nel seguente periodo: dalle ore 10:00 di venerdì 2 maggio fino alle ore 12:00 di lunedi 5 maggio Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire o mostrare uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio: - ABBONAMENTO CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- ABBONAMENTO CON LA EAGLE - CODICE EAG... I posti non confermati dagli abbonati Aquilotto Under 14 verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 16:00 di lunedi 5 maggio.

- VENDITA LIBERA GENERALE SENZA ALCUN OBBLIGO DI CARD LAZIO: - dalle ore 16:00 di lunedì 5 maggio.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:

- Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;

- Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est;

- Viale delle Olimpiadi per i biglietti di Curva Maestrelli;

- Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

- Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.

Il Cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti del settore ospiti.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 14:00 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria.

Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati i biglietti Coni e FIGC ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 14:00 alle 16:00 – Sportello Accrediti".