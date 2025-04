Lazio, con l'Empoli attenzione ai diffidati: in tre rischiano di saltare la Juve

Domenica alle 12:30 la Lazio sarà ospite dell'Empoli al Castellani. Partita importante per i biancocelesti che dovranno cercare di rimediare al pareggio ottenuto col Parma, in palio ci sono punti importanti per la corsa Champions. Zaccagni e compagni dovranno concentrarsi al massimo sulla gara cercando di fare attenzione anche ai cartellini in vista del big match contro la Juventus, in programma sabato 10 maggio alle 18 all'Olimpico. In tre dovranno stare sull'attenti e si tratta di Zaccagni, Rovella e ancora Belahyane che ha scontato la squalifica per rosso diretto saltando il match con i crociati, ma resta ancora in diffida. In caso di ammonizione non saranno a disposizione per l'incontro con i bianconeri.

