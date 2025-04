Otto italiane in Europa? Dipende dalla Fiorentina. Tutti gli incastri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Otto italiane in Europa la prossima stagione? Tutto dipende dalla Fiorentina. Ma andiamo in ordine, partendo dal Milan. Se infatti i rossoneri dovessero vincere la Coppa Italia, otterrebbero la qualificazione alla prossima Europa League. Non verrebbe modificato il numero di club in Europa - sempre 7 - ma il sistema escluderebbe la settima in classifica, al momento la Roma. Ma non è finita qui. Come riporta Cronache di Spogliatoio, c'è uno scenario per cui l'Italia potrebbe ancora avere 8 squadre in Europa. Non grazie al ranking, come accaduto quest'anno, ma per la Fiorentina. Se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia, la Viola alzasse al cielo la Conference League, arrivando al massimo settima in Serie A, il nostro Paese avrebbe nuovamente otto squadre a competere nei tornei europei. Al contrario, se la formazione di Palladino vincesse la Conference ma riuscisse ad arrivare sesta in campionato, ad esempio, l'Italia avrebbe 'solo' 7 club in Europa: 4 in Champions, 3 in Europa League e nessuna in Conference.

