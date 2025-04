Fiorentina, l'attacco del dg Ferrari: "La Lega non sia solo di qualcuno..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lazio e Fiorentina sono uscite con il sorriso dal mercoledì di campionato, grazie alle rispettive vittorie in casa di Genoa e Cagliari. Eppure entrambe le squadre hanno dovuto fronteggiare una situazione scomoda a livello logistico dopo lo spostamento di lunedì e la comunicazione tardiva della nuova programmazione da parte della Lega.

Il dg viola Alessandro Ferrari, ai microfoni di Sky Sport, ha lanciato una stoccata a via Rosellini: "A Cagliari una vittoria del gruppo, dal lato sportivo è stata una bella soddisfazione. E' successo un po' di tutto, ci dispiace che non ci siano state le dovute attenzioni per tutte le società. C'è un regolamento preciso, si doveva giocare il primo giorno disponibile che era martedì, non ci è stato detto nulla e per questo stavamo ripartendo verso Firenze. Abbiamo dovuto organizzare tutto all'ultimo, è stata una situazione inspiegabile, spero facciano chiarezza e soprattutto che la Lega continui ad essere la Lega di tutti e non solo la Lega di qualcuno".

Sul malore capitato nella notte a Dodo: "Quest'anno non ci facciamo mancar niente. Nella notte non si è sentito bene, è in ospedale, stiamo facendo gli accertamenti del caso e appena sapremo qualcosa in più lo diremo. Stanno facendo gli accertamenti, potrebbe essere appendicite ma anche altre cose".

