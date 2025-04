Impallomeni: "Quarto posto? Lazio favorita. Si dice che faccia fatica, ma..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

A cinque giornate dalla fine del campionato, la lotta per il quarto posto è più che mai incerta, con Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina tutte racchiuse in quattro punti. In diretta a TMW Radio, è stato analizzato il numero di reti segnate dai reparti offensivi di ciascuna delle cinque contendenti, con il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni che ha detto la sua. Queste le sue parole:

"Possono essere indicativi certi numeri, ma non è una classifica completa. Bisogna poi vedere quanti gol prendi, è sempre l'equilibrio che conta. Narrando la Lazio si dice sempre che fa fatica a segnare, poi vedi che è prima nel far segnare i suoi attaccanti. Se la Lazio si ritrova davanti, in questo rush finale per me diventa la favorita numero 1 per arrivare quarta. Il Bologna è da considerare, ma i biancocelesti li vedo favoriti. Inter-Roma è una finale. Se la Roma pareggia rischia di uscire fuori dalla corsa".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.