Lazio - Parma, l'attesa di Valeri: "La partita più emozionante dell'anno"

La Lazio è già con la testa alla partita di lunedì contro il Parma. La vittoria di Marassi e la contemporanea sconfitta della Juventus, al Tardini proprio contro la squadra emiliana, ha reso sempre più avvincente la corsa all'Europa, tanto che in ogni giornata di campionato i punti in palio acquisiscono un peso notevole per la classifica. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Emanuele Valeri, terzino sinistro del Parma di dichiarata fede biancoceleste, che quindi lunedì vivrà una serata speciale: "La partita che si gioca all'Olimpico con la Lazio per me è la più emozionante dell'anno. Non ho mai nascosto la mia fede calcistica. Sarà una gara emozionante, ripeto, proprio nello stadio dove sono cresciuto e dove andavo a tifare coi miei genitori da bambino. Tra la fede e il professionismo però c'è una bella differenza".

Sul fatto di aver agganciato Dimarco a quota 5 assist e sulla vittoria contro la Juventus: "È sempre un orgoglio essere accostato a quei nomi. Dimarco, a differenza mia, è un giocatore già affermato. Per me è una fonte di ispirazione, mi fa davvero piacere. La Juventus è tra le migliori del campionato, così come l'Inter con cui abbiamo trovato un grande pareggio in rimonta. Non servono motivazioni per affrontare squadre così importanti".

Sulla salvezza, l'apporto di Chivu e la pre-convocazione di Spalletti nei mesi scorsi: "La strada è ancora lunga, ci restano cinque partite e dobbiamo dare continuità a quanto stiamo facendo. La vittoria con la Juve ci ha dato senza dubbio una grandissima mano, ma dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora. Chivu ha trasmesso a tutta la squadra la sua cattiveria agonistica, la sua voglia di farsi vedere visto che è al primo anno in Serie A. Era quello che ci mancava. Con Pecchia magari avevamo infatti perso un po' di autostima e carattere. Per ora sono concentrato sul Parma e sulla salvezza. Fa sempre piacere essere inserito tra i pre-convocati azzurri. Se dovesse arrivare una vera convocazione, sarebbe un sogno per me".

