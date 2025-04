Lazio, Giordano sicuro: "Baroni ha meritato la conferma sul campo"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria ottenuta dalla Lazio sul campo del Genoa e la contemporanea soprendente sconfitta della Juventus a Parma hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Baroni nella lotta al quarto posto. Proprio i ducali saranno i prossimi avversari dei biancocelesti all'Olimpico, in un match da non sbagliare per tenere viva la possibilità di qualificarsi in Champions League. Di questo e di molto altro ha parlato l'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano, che nel suo intervento a RadioLaziale si è proiettato al match di lunedì sera.

LA GARA COL PARMA - “Ogni partita diventa fondamentale, siamo rientrati in corsa alla grande, un po’ per la nostra vittoria, ma soprattutto per la sconfitta della Juventus. Ora siamo al pari loro, dovremo giocare la partita in casa, ma ora è giusto pensare solo alla partita contro il Parma, una squadra rigenerata dal punto di vista della convinzione. È una squadra in salute, con buoni giocatori, servirà fare una partita più importante rispetto a quella di Genova, dove è bastata una Lazio al 50%”.



JUVENTUS - “Non bisogna mai sottovalutare squadre col DNA della Juventus. Anche con Tudor ha recuperato qualcosa al livello di voglia e compattezza, ma è una squadra che fa fatica a vincere. Bisognerà vedere come ci arriveremo noi e loro, non si può staccare neanche per un secondo la spina”.



CASTELLANOS E PELLEGRINO - “Pellegrino è diverso da Taty, uno che sa riempire molto bene l’area di rigore. Taty è una certezza per certi livelli, l’altro lo vedremo. Penso siano due giocatori che possano anche coesistere perché hanno caratteristiche diverse”.



PELLEGRINI – “Pellegrini ha questo nelle corde, se non lo ha fatto nella sua carriera è per demerito suo. Se uno gioca bene è normale che la domenica successiva l’allenatore lo ripropone. A me è sempre piaciuto, ha qualità dinamiche e tecniche, forse a volte esagera in alcuni atteggiamenti e per un difensore può diventare qualcosa di negativo. Ora mi sembra sia molto più concentrato all’interno della partita”.



BARONI - "Per quello che ha espresso all’interno della stagione lo terrei tranquillamente. È un allenatore che mi è sempre piaciuto, molto verticale, anche lui ha fatto i suoi errori, come li può fare Ancelotti, Guardiola o Klopp. All’inizio della stagione si era detto di migliorare quanto fatto l’anno precedente e mi sembra che la Lazio l’abbia fatto in Europa e in campionato, quindi lo terrei. Per quello detto all’inizio lui la conferma l’ha meritata sul campo”.