Lazio, Pellissier su Provedel: "E' in una grande società, crescerà ancora. Acerbi, invece..."

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona e oggi presidente della Clivense, è intervenuto nella giornata di oggi ai microfoni di TMW Radio. L'ex bandiera gialloblu ha parlato, tra le tante cose anche di Lazio. Pellissier ha fatto particolare riferimento a Ivan Provedel, che ha conosciuto quando il portiere militava nelle giovanili del Chievo, e Francesco Acerbi, suo ex compagno al Chievo dal 2011 al 2012 (più una breve parentesi nel 2013):

PROVEDEL - "Se mi aspettavo i miglioramenti di Provedel e Silvestri? Assolutamente. Provedel era molto più indietro di Silvestri, ma, quando gli hanno dato fiducia, ha dimostrato di essere cresciuto tantissimo e lo sta facendo anche ora. Sicuramente alla Lazio imparerà ancora tanto, è in una società importante ed è riuscito a diventare un giocatore importante. Silvestri mi stupivo che non giocasse nell'Hellas Verona perché quando lo hanno messo in condizione di giocare ha fatto veramente un anno straordinario. Era pronto prima di Provedel, ma sono due che hanno fatto molto bene negli ultimi anni e stanno crescendo ancora".

ACERBI - "Per me è tra i più forti difensori italiani che ci sono al momento. Ha avuto qualche problematica la Lazio ed è normale che anche lui abbia inciso. Parliamo di un difensore completo, che sa giocare, cattivo. Ha qualche limite ogni tanto, ma fa parte del gioco. Ci sono giovani che creano molte più problematiche di lui. Credo che sia molto solido come difensore ed anche in Nazionale è stato un titolare, significa che ha qualità. Venire all'Inter, inserirsi in una difesa che ha fatto molto bene due anni fa non è semplice, ma ha le qualità per far bene".