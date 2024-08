Lazio, società in lutto per Eriksson: il post per l'ex allenatore - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è in lutto. La società biancoceleste ha cambiato le immagini del profilo sui propri canali social, mantenendo il classico logo ma ponendolo su uno sfondo nero. Un segno di rispetto per Sven Gorann Eriksson, un segno d'affetto e di gratitudine, come quella mostrata sul post, pubblicato anche questo sui social, sul quale sono poche le parole scritte, ma significative e cariche d'amore e d'affetto: "Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, mister".