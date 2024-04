Lazio, Tudor: "Gli infortunati? Ecco come stanno"

Direttamente dalla sala stampa, il tecnico della Lazio Igor Tudor è intervenuto per fare il punto anche sugli infortuni. Ricordiamo che Mattia Zaccagni è tornato in gruppo e ha risolto il problema alla caviglia: "Per gli infortuni devo vedere ancora oggi e non posso dire di più, qualcuno ha recuperato, qualcuno è a metà strada. Chi ha detto che manca Felipe? Vediamo oggi. Ha avuto un problema non muscolare, ha preso un pestone, ieri ha corso con le scarpe da ginnastica, faremo tutto il possibile per farlo giocare. Zaccagni? Non parte dall’inizio ma sarà in panchina"