Lazio Women, Mancuso: "Porteremo a casa i 3 punti, ce lo meritiamo"

Giulia Mancuso, difensore della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida col Ravenna. Queste le sue sensazioni sulla partita di domani: “La squadra sta molto bene, ci stiamo preparando come al solito al massimo per riuscire a arrivare con l’atteggiamento giusto per portarla a casa. Tifosi? Non li avremo in questa partita, ma dobbiamo per forza portarla a casa. Ce lo meritiamo dopo questi lunghi mesi faticosi e impegnativi. Ovviamente per noi, e soprattutto per me e per la linea di difesa, è molto importante cercare di non prendere gol. Ci lavoriamo col mister e con lo staff tutte le settimane. È molto importante in queste ultime due partite cercare di non subire reti”.

“A livello personale, quanto è importante? È fondamentale. Dopo stagioni di alti e bassi, questa penso sia la stagione migliore per la mia carriera. Ho dato continuità in tutto l’arco della stagione. Per me è fondamentale chiudere al meglio”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE