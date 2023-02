Lazio Women, Pittaccio: "Questa vittoria vale tantissimo. Il gol..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo la bellissima vittoria in rimonta della Lazio Women contro il Brescia, il difensore biancoceleste Francesca Pittaccio, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la vittoria della squadra e il suo gol, quello decisivo per la vittoria:

"Il gol è stata un’emozione indescrivibile, penso sia il sogno di tutti rientrare da uno stop fisico e andare subito in rete. Ottenere i tre punti oggi per noi era fondamentale sia per la nostra crescita che per l’obiettivo finale. Siglare il 3-4 definitivo dopo che eravamo sotto di due gol all’intervallo è stato bellissimo, abbiamo compiuto la rimonta con tanta fame e lavoro di gruppo.

Questa vittoria vale tantissimo, vale l’impegno che ogni giorno mettiamo in allenamento. È un successo di gruppo frutto della nostra determinazione che conta sicuramente più dei classici tre punti.

Nel primo tempo abbiamo sbagliato l’approccio. E' andata bene, questo è un aspetto sul quale stiamo lavorando per una crescita collettiva. In ogni caso, l’importante è essere entrati bene nel secondo tempo per riprendere il risultato e arrivare addirittura alla vittoria.

Personalmente, è un gol importante che voglio dedicare a tutte le persone che mi sono sempre vicine, soprattutto quando qualcosa non va. Sono felice di essere tornata in campo per aiutare la squadra a conquistare questi tre punti”.