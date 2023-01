Mancini ricorda Vialli: "Ha detto che l'Italia dovrà vincere il Mondiale del 2026"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' ancora fortissimo il dolore per la scomparsa di Gianluca Vialli. Lo è ancor di più per chi accanto a Luca è stato per quarant'anni prima come compagno di squadra e poi in Nazionale. A parlare è il ct dell'Italia Roberto Mancini che ospite di Porta a Porta ha ricordato le ultime parole dell'amico: "Gianluca mi ha detto che l'Italia dovrà vincere i mondiali del 2026 e che sarebbe stato con noi. Sicuramente ci sarà molto vicino e speriamo di dedicargli presto una grande vittoria. Sono andato a trovare Luca l'ultima volta a Londra prima della fine dell'anno. Avevo un po' di paura. Si è svegliato, abbiamo riso, scherzato, abbiamo chiamato Lombardo... Mi ha detto 'io sono sereno, stai tranquillo'. Mi ha tirato lui su di morale. Era lucidissimo, ci siamo ritrovati come ci siamo lasciati: bene".