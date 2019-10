Politica / Siria, l'attacco turco ha risvegliato Isis. Erdogan minaccia l'Europa

Oltre il confine turco siriano, a ridosso dei territori curdi si sta riaccendendo un nuovo fronte di guerra. I jihadisti dell'Isis, sfruttando l'attacco della Turchia, stanno iniziando a scatenare battaglie contro i curdi. Il rischio è che a questi possano unirsi i tanti combattenti rinchiusi nelle carceri, a cui la guerra potrebbe fornire l'opportunità di una fuga. E il rischio per l'Europa è che i cosiddetti foreign fighters tornino tramite la Turchia nei paesi d'origine.

ERDOGAN - Nel frattempo il 'sultano' turco Erdogan minaccia l'Europa che si è espressa in massa contro l'aggressione ai curdi. Questo il suo intervento al parlamento di Ankara: "Sveglia, Ue! Ve lo ridico: se tentate di presentare la nostra operazione lì come un’invasione, apriremo le porte e vi invieremo 3,6 milioni di migranti". Poi ha annunciato al mondo intero: "Elimineremo l’Isis. Voglio dare questa rassicurazione, Daesh (Isis) non sarà più presente nella regione".