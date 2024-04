RIVIVI DIRETTA - Lazio - Juve 2-1: Castellanos non basta, Milik decisivo

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Coppa Italia Frecciarossa | Semifinale di ritorno

Martedì 23 aprile 2024, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - JUVENTUS 2-1 (12' e 48' Castellanos, 83' Milik)

LAZIO (4-3-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila (45' Patric); Hysaj, Guendouzi (84' Pedro), Cataldi (81' Rovella), Marusic; Felipe Anderson (62' Vecino), Luis Alberto; Castellanos (81' Immobile). A disp.: Sepe, Renzetti, Pellegrini, Isaksen, Gonzalez. All.: Igor Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (70' Weah), McKennie (81' Yildiz), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (90'+1' Alcaraz), Vlahovic (82' Milik). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Iling-Junior, Miretti, Rugani, Djalò, Nicolossi Caviglia. All.: Massimiliano Allegri

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio); Assistenti: Carbone - Perrotti; IV ufficiale: Marcenaro; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Irrati

Ammoniti: 32' Locatelli (J)

SECONDO TEMPO

90'+5' Arriva il triplice fischio. E nonostante l'ottima prova della Lazio, che riesce a recuperare il doppio svantaggio dell'andata, a passare in finale è la Juve.

90'+3' Fallo di Romagnoli su Perin in uscita: sono secondi preziosi per la Juve.

90'+1' Cambia ancora Allegri: fuori Chiesa, dentro Alcaraz.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

88' Danilo rimane a terra, questa volta per il colpo di Immobile. Il gioco riparte, il calciatore può proseguire.

87' La Juve mette fuori la palla dopo il colpo subito da Immobile da parte di Bremer. C'è anche un check relativo al cartellino rosso, ma il controllo viene concluso senza alcuna sazione per il brasiliano.

84' Tudor cambia ancora: fuori Guendouzi, dentro Pedro.

83' Va in gol la Juventus con Milik, servito alla perfezione da Weah.

82' Cambia anche la Juve: fuori McKennie e Vlahovic, dentro Yildiz e Milik.

81' Duplice cambio: dentro Rovella e Immobile, fuori Cataldi e Castellanos.

80' Bremer per due volte in modo irregolare su Castellanos: calcio di punizione in favore della Lazio.

78' Ci prova Luis Alberto dalla distanza, ma la palla finisce dritta su Perin.

72' Weah si conquista il suo primo angolo del match, facendo sbattere la palla su Marusic. Chiesa mette una palla in mezzo, ma è brava la difesa della Lazio ad allontanare il pericolo.

70' Primo cambio per la Juve: fuori Cambiaso, dentro Weah.

69' Juve in avanti, ma l'arbitro ferma il gioco per la manata di Cambiaso su Castellanos.

67' Orsato a colloquio con Allegri: l'arbitro redarguisce l'allenatore, invitandolo a mantenere la calma.

63' Marusic prova la conclusione da posizione defilata: nulla di troppo difficile per Perin, che fa sua la palla.

62' Intanto, sostituzione Lazio: fuori Anderson, dentro Vecino.

61' Anderson mette in angolo la palla: sarà corner in favore della Lazio.

58' Castellanos a tu per tu col portiere tira proprio su Perin. Tuttavia, l'eventuale gol non sarebbe stato comunque convalidato per fuorigioco.

57' Ancora Juventus con Vlahovic, che conclude in porta: la palla si perde veramente di pochissimo al lato del palo.

56' Reazione Juve: Marusic provvidenziale, interviene nel momento del tiro anticipando Vlahovic!

53' L'americano rimane qualche secondo fuori dal campo, poi sembra poter proseguire: zoppicando, si avvicina alla zona per rientrare.

52' Casale devia in angolo arrestando una potenziale occasione pericolosa della Juve: nella stessa azione s'infortuna McKennie.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL! Doppietta Taty! Breve check da parte dell'arbitro per la posizione di off-side, ma il gol è regolare!

45' Inizia il secondo tempo con un cambio per la Lazio: fuori Gila, dentro Patric.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce in questo momento il primo tempo di Lazio - Juve.

45' Comunicato l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.

44' Castellanos fallisce clamorosamente il secondo gol: a tu per tu con Perin, tira sul portiere.

38' Castellanos corre con Bremer, alla fine è il brasiliano a mettere la palla in out. Lazio ancora in possesso palla con Cataldi che si occupa del fallo laterale.

37' Interrotta l'azione dai giocatori in campo per Felipe Anderson, che subisce fallo da Alex Sandro. Dopo qualche second si rialza, seppur dolorante.

36' Casale devìa in angolo: corner per la Juventus con Kostic pronto ad accuparsene. Bravo Mandas ad allontanare coi pugni.

32' Giallo di Locatelli per il fallo su Castellanos.

33' Rabiot interviene in modo irregolare su Gila: calcio di punizione in favore della Lazio.

32' Tira Kostic, Bremer va alla conclusione di testa: la palla si perde alta sopra la traversa!

31' Casale devìa la palla di Rabiot, ma si fa anche male a una spalla. L'arbitro conferma comunque il calcio d'angolo in favore dei bianconeri.

29' Castellanos contro Danilo, che rimane dolorante a terra. Alla fine si riparte con il calcio di punizione in favore della Juve.

28' Occasione Lazio con Felipe Anderson che, pressato, si sposta la palla invece di tirare di prima intenzione: il brasiliano viene murato da Bremer.

27' Qualche problema per Bremer che, dopo esser stato coinvolto nel duello con Castellanos, sembra accusare qualche fastidio. Qualche secondo d'attesa, ma il brasiliano è pronto a proseguire il match.

23' Provvidenziale Mandas sulla conclusione di Vlahovic a pochissima distanza dalla porta!

20' La Lazio continua a rimanere in possesso palla, e soprattutto pericolosa. Luis Alberto, servito in verticale, non riesce ad arpionare la palla. Poi ci prova Guendouzi a farsi vedere: in entrambi i casi la difesa della Juve interviene.

18' Marusic viene servito al centro dell'area di rigore: il montenegrino inciampa e - raddoppiato dagli avversari - perde la palla.

15' Interviene bene Romagnoli in anticipo su Rabiot che si stava avvicinando pericolosamente alla porta difesa da Mandas.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL! Lazio in vantaggio con Castellanos che, di testa, buca Perin. Il gol arriva dagli sviluppi del calcio d'angolo, battuto da Luis Alberto!

11' Calcio d'angolo Lazio: Luis Alberto dalla bandierina lo batte corto e i bianconeri recuperano. Poi Cambiaso devìa nuovamente in corner.

9' Ottimo Casale in vantaggio su Kostic, ma la palla finisce in out. Alla Juve il compito di ripartire dal fallo laterale, di cui s'occupa lo stesso serbo.

8' Kostic per Chiesa con la palla che sbatte su Cambiaso. Quest'ultimo prova la conclusione, la palla si perde al lato della porta difesa da Mandas.

6' Prova a far ripartire i suoi Marusic, interviene la difesa della Juve mettendo la palla in out. La Lazio rimane comunque in possesso palla, a partire dal fallo laterale.

4' Duello Luis Alberto-Cambiaso sulla linea del fondo campo: alla fine il bianconero riesce ad evitare il calcio d'angolo, riparte la Juve.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento la sfida tra Lazio e Juve

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Nell'immediato pre-gara è intervenuto ai microfoni di Mediaset l'allenatore della Lazio, Igor Tudor (QUI LE SUE DICHIARAZIONI).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Juventus, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo il 2-0 dell'andata, i biancocelesti sono chiamati alla grande impresa davanti al proprio pubblico per giocarsi la finale della competizione, affrontando la vincente tra Atalanta e Fiorentina. Appuntamento alle 21.00 per il fischio d'inizio del match.

