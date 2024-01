Supercoppa, Giudice Sportivo: confermate le sanzioni a due biancocelesti

E' finita l'avventura in Supercoppa della Lazio, battuta 3-0 dall'Inter in semifinale. Il giorno dopo del match, è stato pubblicato sul sito della Lega Serie A il comunicato del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea. Confermate le due sanzioni a Matias Vecino e Alessio Romagnoli che valgono per il campionato. Entra in diffida il centrocampista uruguaiano arrivato al quarto cartellino giallo, il terzo invece per il difensore in maglia 13.