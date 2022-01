UFFICIALE - Galatasaray, separazione con il tecnico Terim

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, RADU AL CENTRO. BASIC IN POLE, ZACCAGNI SPERA FORMELLO - Rifinitura senza Acerbi e con Radu provato al centro della difesa. Probabile che la spunti il romeno, favorito su Patric per affiancare Luiz Felipe. Sarri riflette sulla linea arretrata, dovrebbe chiuderla sulle fasce con i soliti terzini, Hysaj a destra e Marusic... FORMELLO - Rifinitura senza Acerbi e con Radu provato al centro della difesa. Probabile che la spunti il romeno, favorito su Patric per affiancare Luiz Felipe. Sarri riflette sulla linea arretrata, dovrebbe chiuderla sulle fasce con i soliti terzini, Hysaj a destra e Marusic... WEBTV INTER-LAZIO 2-1 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DAL MEAZZA: "LAZIO CORAGGIOSA..." La Lazio perde con l'Inter 2-1. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Meazza di Milano: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO La Lazio perde con l'Inter 2-1. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Meazza di Milano: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, PER L’ATTACCO SPUNTA ORIGI: I DETTAGLI Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e la Lazio avrebbe intavolato una trattativa attraverso alcuni intermediari… Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e la Lazio avrebbe intavolato una trattativa attraverso alcuni intermediari…