(VIDEO) Lazio | Pedro - Felipe Anderson, e quel gol in stile "Matrix" come contro la Roma

Il gol di Felipe Anderson in Lazio-Bologna è stato un vero momento Matrix! Pedro ha rubato la palla a Sosa per poi servire Felipe Anderson. Rete del brasiliano che ha abbracciato il compagno spagnolo. Il gol ricordava il suo famoso gol contro la Roma nel derby. È stata un'incredibile abilità e creatività da parte di Pedro e un grande momento per Felipe Anderson abile, come nella stracittadina, a trasformare in rete il prezioso lavoro del compagno. Andiamo a rivivere il raffronto fra le due reti con il simpatico video con le urla di Alessandro Zappulla: > CLICCA QUI PER IL VIDEO "MATRIX" PEDRO-FELIPE ANDERSON O SCORRI A FINE ARTICOLO <