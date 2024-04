Hellas Verona, Baroni: "Abbiamo regalato palloni pesanti alla Lazio. In questi campi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gol dell'ex ha condannato alla sconfitta l'Hellas Verona. L'inserimento di Zaccagni, premiato dall'assist di Luis Alberto, è costato agli scaligeri punti fondamentali in ottica salvezza. Dopo il triplice fischio, in conferenza stampa, è intervenuto il tecnico gialloblù Marco Baroni per commentare la prestazione dei suoi ragazzi contro la Lazio:

"Le responsabilità sono mie. Alcuni giocatori devono trovare la condizione migliore sotto l'aspetto mentale. La squadra ha fatto una buona partita, purtroppo come lo scorso weekend hanno inciso i cambi. Quando una squadra come la Lazio mette Zaccagni, Pedro, Vecino, Hysaj, Immobile devi essere a quell'altezza, a quel livello. Loro possono far gol, ma noi abbiamo concesso troppo. Nel primo tempo le occasioni loro sono nate da errori nostri. Abbiamo avuto, però, qualche pallone che potevamo gestire meglio. La squadra, però, c'è ed è pronta per questo finale".

"FARE GOL ERA FONDAMENTALE" - "Giocare contro una squadra con questo palleggio, con trequartisti che creano superiorità non è facile. Peccato, peché gestendo meglio alcuni palloni sarebbe potuta andare meglio. Sapevamo che avremmo potuto cambiare assetto, perché se la Lazio ti porta in area può fare gol, quindi abbiamo deciso di metterci a uomo. In questi campi il gol lo prendi, per far risultato devi segnare anche tu. Non si può pensare di venire qui e ottenere punti senza segnare, anche se noi siamo stati bravi togliendo molto a loro. Per me la squadra ha fatto bene, peccato che ci serviva un apporto diverso nel secondo tempo. Ci siamo impressionati da due o tre situazioni in cui abbiamo perso palla in uscita, già quando partono mettono paura, quando rubano palla è peggio"

FINALE DI STAGIONE - "Noi non dobbimo guardare la classifica, ma affrontare gara dopo gare e preparare bene le partite, perché in gare come stasera non puoi sbagliare. Perché non costruiamo dal basso? Ci vuole predisposizione, non mi piace mettere in difficoltà i giocatori, quindi preferisco toglierli questo peso. Quando c'è da fare la facciamo, ma non partendo dal portiere, altrimenti andremmo in difficoltà. Oggi c'è rammarico per il risultato, ma la prestazioni ci dà certezze in vista delle prossime partite.