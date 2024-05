Tennis, Tommy Paul con la sciarpa grida: "Forza Lazio" - VIDEO&FOTO

Tommy Paul ha esordito nel torneo di Roma con una vittoria. Il tennista americano, numero sedici del mondo e testa di serie numero 14, ha superato nettamente Karatsev con un 6-4 6-2 che lo porta al terzo turno del tabellone dove se la vedrà con il tedesco Koepfer. Il giocatore a stelle e strisce si è poi intrattenuto con i tifosi che sono accorsi a vederlo. Tanti sono stati quelli di fede laziale a tifare per lo statunitense. Negli ultimi mesi Paul ha più volte manifestato la sua simpatia per la Lazio nata grazie all'amicizia con Opelka che ci ha raccontato in esclusiva come è nato l'amore per i biancocelesti.

Paul ha firmato un cartello e ha ricevuto in dono la sciarpa della Lazio che ha prontamente indossato al collo durante la sessione di autografi. Andrea, il sostenitore che gli ha donato la sciarpa, ci ha anche inviato il selfie di Paul con la sciarpa al collo. Tommy ha proseguito la sessione di autografi e selfie. Saluti e un Forza Lazio gridato ai tifosi presenti reso ancora più affascinante dall'accento americano. Paull ha poi posato per i tanti selfie con i sostenitori per poi incontrare il nostro Giovanni Bartocci. Tifosissimo biancoceleste e creatore del Lazio Club New York. Giovanni è amico sia di Opelka che di Paul e ha posato per un selfie taggando i due amici sui social. Italiani a parte, i laziali tifano per Paul.