Lazio, niente da fare per lo sponsor: ecco perché è saltato l'accordo

RASSEGNA STAMPA - Da qualche giorno è esplosa una bomba nell'ambiente Lazio. Il mercato estivo è bloccato: non si può operare in entrata fino a che non viene coperto il debito di circa 90/100 milioni e a Formello si sta cercando una soluzione.

Lotito ha tentato di tenere tutto nascosto per evitare i malumori dell'ambiente e di Sarri, che nonostante sia stato messo al corrente tardi della difficile situazione, ha deciso di rimanere sulla panchina biancoceleste (la moglie ha anche visitato nuove case per vivere all'Olgiata). Questo è quanto riporta Il Messaggero, che già nella giornata di ieri aveva svelato del tentativo in extremis di cercare uno sponsor per coprire parte del debito. Nell'edizione odierna, invece, sono emersi nuovi dettagli: lo sponsor avrebbe fruttato 7 milioni a stagione, che anticipava un credito quinquennale da 35, ma è saltato tutto perché aveva sede alle Cayman e non offriva garanzie certificate.

