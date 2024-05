FORMELLO - Lazio, non c'è Luis Alberto! Tudor sceglie il centravanti

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - L'assenza che non ti aspetti: Luis Alberto non svolge la rifinitura anti-Empoli. Tudor senza il Mago alla vigilia: il tecnico, in attesa di capire i motivi della mancata seduta, va avanti con le prove per domani studiando le conseguenti mosse. Zaccagni avanzato sulla trequarti con Felipe Anderson, quindi, liberando un posto sulla fascia per Lazzari. L'ex Spal si è mosso a destra con Marusic traslocato a sinistra.

Immobile scelto come centravanti titolare, il gol di Monza lo pone in vantaggio per la seconda volta di fila sulla candidatura di Castellanos. A centrocampo verso la conferma il tandem Guendouzi-Kamada, partiranno dalla panchina le altre opzioni Vecino, Cataldi e Rovella. Dietro, a sorpresa, riproposto Hysaj come braccetto di sinistra della linea a tre completata da Romagnoli al centro e da Patric dalla parte opposta. Casale tra le riserve, Gila non dovrebbe essere nemmeno convocato (ci prova per l'Inter). Tra i pali Mandas, toccherà ancora a lui difendere la porta biancoceleste.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. A disp.: Provedel, Sepe, Casale, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Vecino, Luis Alberto, Isaksen, Pedro, Gonzalez, Castellanos. All.: Tudor.