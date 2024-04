Calciomercato Lazio, dalla Turchia spunta un nuovo Yilmaz: i dettagli

Il cognome è lo stesso, ma di nome non fa Burak. Dalla Turchia arriva una nuova voce di mercato che vede interessata la Lazio ad un calciatore del Galatasaray: si tratta appunto di Baris Alper Yilmaz, esterno d'attacco sulle cui tracce non ci sarebbe però solo il club biancoceleste. Secondo quanto riporta la testata Milliyet infatti, anche l'Aston Villa avrebbe espresso il proprio gradimento sul 23enne.

Sempre secondo il portale, il club di Premier si starebbe preparando con un'offerta di 18 milioni di euro, cercando di sfruttare anche l'ottimo rapporto con il Galatasaray instaurato con il trasferimento di Zaniolo. La società turca però si aspetta offerte di almeno 25 milioni per poter lasciar andare l'attaccante. La Lazio potrebbe invece proporre una cifra intorno ai 15 milioni di euro, anche approfittando, sempre da quel che emerge dal sito, della volontà di Yilmaz di giocare in Serie A. Per questo, alcuni rappresentanti inviati da Lotito, sia dell'Aston Villa, sarebbero pronti a guardare il calciatore durante la trasferta del Galatasaray contro l'Adana Demirspor.

Anche l'Eintracht Francoforte ci avrebbe recentemente provato, secondo quanto riportato da Takvim. I tedeschi avrebbero offerto 16 milioni di euro, cifra immediatamente rifiutata dal Galatasaray.

Per quanto riguarda l'interessamento della Lazio sul giocatore c'è però da fare una premessa. Il club capitolino dovrà ovviamente fare i conti con il budget a disposizione nella sessione estiva di calciomercato, anche in virtù della possibilità di cedere qualche giocatore della rosa attuale. I discorsi di mercato sono quindi rinviati al summit che ci sarà con Tudor nel mese di maggio e alla valutazione dei conti riguardo la gestione dei calciatori in uscita.