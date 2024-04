Lazio, servono ancora magie: e se Luis Alberto ci ripensasse?

TUTTOmercatoWEB.com

Le parole di Luis Alberto dopo Lazio-Salernitana erano arrivate come un fulmine a ciel sereno. Certo è che lo spagnolo non si è mai fatto tanti problemi ad esprimere ciò che pensa, ma è altrettanto evidente quanto sia importante per la squadra. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, quella dopo la sfida coi campani, non è certo stata la prima volta in cui sembrava essere arrivati l'inizio di un bivio in cui il Mago intraprendeva un'altra strada abbandonando quella biancoceleste. Lotito è stato chiaro: "Ha un contratto per quattro anni, la società non lo ha messo in vendita", e in effetti sono le carte ad avere l'ultima parola. Poi il ribaltone: rete contro il Genoa e bacio sulla maglia.

Attaccamento e grandi prestazioni: che la sfuriata post Salernitana gli abbia fatto scattare qualcosa? In quella sfida ha servito un assist al bacio per Felipe Anderson, poi ha segnato contro i liguri e doppio assist contro la Juventus per il Taty Castellanos. Il Mago è troppo importante per questa Lazio e Lotito lo sa, per questo spera che la situazione futuro possa risolversi al più presto. E se quell'annuncio fosse stato solo un momento di sfogo? Certo non gradito dalla maggior parte dei tifosi, ma sembra come se Luis si fosse tolto un peso o le pressioni di dosso. Il patron spera in un ripensamento da parte del "dieci" e vedendo le ultime prestazioni, anche i tifosi.