Primavera Lazio, Barraco: "La squadra sta crescendo. Il gol di Balde è segnale importante"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine della vittoria per 0-1 in casa del Monopoli, il vice allenatore della Lazio Primavera Dario Barraco è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 Sky, per commentare la prestazione dei suoi ragazzi:

"Questa partita vale tantissimo. È stata una partita dura contro una formazione agguerrita soprattutto quando si affronta un avversario come la Lazio. Siamo stati bravissimi, siamo rimasti in dieci dopo pochi minuti, ma non abbiamo perso la testa mettendo in campo ciò che ha indicato il mister Sanderra. Complimenti ai ragazzi.

Il gol di Balde è stato un segnale importante, dopo un episodio come l’espulsione si può rischiare di perdere la testa e invece i ragazzi sono riusciti a rimanere uniti combattendo su ogni pallone. I ragazzi hanno compiuto una grande fase difensiva per poi cercare l’episodio decisivo.

Questa vittoria è un segnale di una squadra che sta crescendo. Quando ci sono calciatori che sono pronti ad adattarsi alle varie situazioni e assorbono subito le idee dell’allenatore sicuramente la squadra ne beneficia. Tutti si sono fatti trovare pronti, nella nostra squadra non ci sono titolari perché tutti devono farsi trovare pronti.

È un successo importantissimo, ma non facciamo confronti con il girone d’andata. Ogni partita fino all’ultimo è una finale. Questa vittoria è dedicata al mister Sanderra, a tutto lo staff e alla squadra.

La Salernitana sarà agguerrita, se avremo l’atteggiamento di oggi abbinato alle nostre qualità saremo a metà dell’opera”.