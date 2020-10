Bruges - Lazio, i precedenti in Belgio non sorridono ai biancocelesti

Per la seconda partita del girone di Champions, la Lazio dovrà volare in Belgio per affrontare il Bruges. Le due squadre non si sono ancora mai affrontate, ma tutte le volte che i biancocelesti sono dovuti andare a giocare nella terra della cioccolata, non sono mai tornati addolciti dalla vittoria.

I PRECEDENTI - Fino a ora la Lazio si è scontrata quattro volte contro squadre provenienti dal Belgio durante delle competizioni internazionali: contro l'Anderlecht in Champions League nella stagione 2000/2001 e contro lo Zulte Weregem in Europa League nell'annata 2017/2018. Due sono state quindi le trasferte e in entrambi i casi i biancocelesti hanno perso. Una vittoria mercoledì sera lancerebbe la squadra di Inzaghi al comando del girone a punteggio pieno. La Lazio è grande e vuole invertire la rotta per tornare finalmente con il sorriso dal viaggio in Belgio.