Champions League, Reus: "Girone equilibrato, Lazio squadra forte..."

È la squadra favorita, nel gruppo F guardano tutti a loro. Il Borussia Dortmund, nonostante fosse in seconda fascia, è il top team del girone, quella più temuta. Il capitano del BVB, Marco Reus, ha parlato del sorteggio di Champions League ai canali ufficiali del club: “Ovviamente ho seguito il sorteggio e penso che il nostro sarà un gruppo divertente. Personalmente avrei preferito che dalla prima fascia potessimo pescare un top club, ma così è molto equilibrato. Dovremo fare attenzione ma vogliamo, anzi forse farei meglio a dire che dobbiamo, passare il turno”. Poi Reus si sofferma sui vari avversari presenti nel girone F: “Contro lo Zenit abbiamo già giocato qualche anno fa, non ricordo se un ottavo o un quarto di finale. Abbiamo giocato anche con il Bruges e ricordo una squadra molto intensa, che difendeva basso, non facile da affrontare”. A guidare la Lazio ci sarà Ciro Immobile, vecchia conoscenza del Borussia Dortmund: “Per quanto riguarda la Lazio, invece, siamo contenti di ritrovare Ciro e di affrontare una squadra forte. Insomma credo che saranno bei duelli e noi daremo tutto per passare il girone”. Magari a braccetto col vecchio amico Immobile.

