Lazio, calendario Champions League: subito il Dortmund, si chiude con il Bruges

Giornata importante quella di ieri per la Lazio che ha scoperto quelle che saranno le sue avversarie in Champions League. La squadra di Inzaghi è capitata nel Gruppo F insieme a Borussia Dortmund, Zenit e Bruges. Questo il calnedario completo degli impegni dei biancocelesti che partiranno subito con il Borussia Dortmund in casa per chiudere, sempre all'Olimpico con il Bruges.

IL CALENDARIO COMPLETO

20/10 - 21:00 - Lazio-Borussia Dortmund

28/10 - 21:00 - Club Bruges-Lazio

04/11 - 18:55 - Zenit-Lazio

24/11 - 21:00 - Lazio-Zenit

02/12 - 21:00 - Borussia Dortmund-Lazio

08/12 - 18:55 - Lazio-Club Bruges

