Lazio, l'acquisto di Pereira rimarcato dall'account ufficiale della Champions League - FT

Andreas Pereira ha svolto stamattina le visite mediche e ufficializzerà presto il suo passaggio alla Lazio. Il brasiliano arriva per garantire un ricambio di qualità sulla trequarti e con il Manchester United ha collezionato anche 5 presenze in Champions League. Proprio il profilo ufficiale della massima competizione europea ha messo in risalto l'arrivo del giocatore nella Capitale con una foto postata su Twitter.

PAIDEIA - Lazio, visite concluse per Andreas Pereira - FT&VD

Immobile, la Serie A celebra il miglior attaccante del 2019/20: "Il re dei gol" - VD

TORNA ALLA HOME PAGE