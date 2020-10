Immobile, la Serie A celebra il miglior attaccante del 2019/20: "Il re dei gol" - VD

La Serie A ha voluto ancora una volta celebrare Ciro Immobile, eletto miglior attaccante della passata stagione. La punta della Lazio ha ricevuto mercoledì prima della gara contro l'Atalanta il suddetto premio e indosserà la patch sulla sua maglia per tutto il campionato. Sul profilo Instagram della Serie A è stato postato un video che mette in evidenza tutta la sua forza con la seguente didascalia: "Re dei gol. La piena forza di Ciro Immobile, miglior attaccante della Serie A TIM 2019/2020, in azione."

