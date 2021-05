Champions League, super Mahrez trascina il City in finale!

Vola in finale di Champions League il Manchester City di Guardiola che batte il Psg per 2-0. Dieci minuti iniziali di fuoco da parte della squadra di Pochettino che però non riesce a concretizzare e alla fine esce in semifinale contro gli inglesi. Per i padroni di casa decisiva la doppietta di Mahrez e anche il risultato dell'andata, l'1-2 che ha regalato al City un discreto vantaggio nella gara di questa sera. Al 70' francesi i francesi rimangono anche in dieci a causa del rosso diretto ai danni di Di Maria colpevole di aver scalciato Fernandinho. Domani la squadra di Guardiola conoscerà la sua avversaria tra Real Madrid e Chelsea.

FORMELLO - Lazio, la ripresa: gestione Inzaghi, Escalante corre

Chelsea, dalla prossima stagione tre tifosi entreranno in società: ecco come

TORNA ALLA HOMEPAGE