Chelsea, dalla prossima stagione tre tifosi entreranno in società: ecco come

Novità storica in casa Chelsea quella annunciata questa sera dalla società inglese. Come scritto nel comunicato diramato tramite i canali social dei Blues dalla prossima stagione i tifosi entreranno a far parte in maniera diretta in società. Come? Tre verranno eletti ad inizio anno e parteciperanno a tutte le riunioni dirigenziali anche se non avranno diritto di voto e ovviamente non parteciperanno alle riunioni con giocatori e staff. Verrà però chiesto, e quindi si terrà conto, del loro parere in merito alle diverse questioni. Alla fine dell'anno ad ognuno verrà dato un assegno da 2.500 sterline da devolvere in beneficenza.

Lazio, Luiz Felipe è pronto: oggi il ritorno definitivo in gruppo

Rinnovo Inzaghi, oggi Lotito a Formello: e intanto spunta una squadra dalla Premier League

TORNA ALLA HOME PAGE