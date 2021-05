Rinnovo Inzaghi, oggi Lotito a Formello: e intanto spunta una squadra dalla Premier League

La telenovela del rinnovo di Simone Inzaghi non sembra avere mai fine. Il tecnico della Lazio dopo la partita vinta contro il Genoa ha rimandato il discorso a fine campionato, nonostante da più di qualche settimana non si faceva che parlare di una firma imminente che sarebbe finalmente arrivata dopo la negativizzazione al Covid del mister. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, oggi il presidente Lotito sarà a Formello e dopo l'allenamento delle 11:00 potrebbe incontrare il mister. Un vertice che potrebbe anche mettere definitivamente la parola fine alla questione con la firma sul nuovo contratto che tutti aspettano da tempo.

SIRENE INGLESI - Intanto il tempo passa, tra due mesi (fine giugno) il contratto di Inzaghi con la Lazio scadrà e il mercato degli allenatori inizia a smuoversi. L'ipotesi Napoli, con il futuro di Gattuso più che mai incerto sulla panchina dei partenopei, sembra più lontana, anche se De Laurentiis in inverno era tornato a sondare il tecnico piacentino. Dall'Inghilterra però anche il Leicester starebbe pensando a lui in orbita Champions. Ogni discorso si aprirebbe solo in caso di mancato rinnovo con la Lazio, ecco perché l'incontro di oggi potrebbe essere decisivo per chiudere finalmente la questione in positivo.

