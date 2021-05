Calciomercato Lazio, il Barcellona pensa a Luiz Felipe: incontro tra le parti

Il Barcellona è alla caccia di un difensore e sul taccuino dei blaugrana sarebbe finito anche un calciatore della Lazio. Si tratta di Luiz Felipe, attualmente out per l'infortunio alla caviglia ma che è ormai diventato un punto fermo della retroguardia biancoceleste. L'interesse degli spagnoli per il classe '97 non è cosa nuova e stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro tra l'agente del calciatore e il club catalano. La Lazio dal canto suo non vuole assolutamente privarsi del brasiliano ed ha avviato da tempo i discorsi per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, fiduciosa di arrivare ad una conclusione positiva.