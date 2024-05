Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra, una big corteggia Mandas: l'indiscrezione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal portale inglese Unitedinfocus.com, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Mandas. Negli scorsi giorni la nostra redazione aveva appreso che la Lazio potrebbe decidere di cedere il greco in prestito in una squadra che gli garantisca il posto da titolare, per poi riaccoglierlo con un bagaglio di esperienza maggiore. Dall'Inghilterra però, sembrerebbe che i Red Devils facciano sul serio: Lotito potrebbe ascoltare la proposta dello United, che però non sarebbe orientato per un prestito, ma per un investimento a lungo termine per sostituire Bayindir (corteggiato dal Trabzonspor), secondo di Onana.